بإطلالة ساحرة.. شمس الكويتية تستعرض رشاقتها على إنستجرام

حسابها الرسمي على "إنستجرام". تألقت المطربة شمس الكويتية في آخر صورة لها قامت بنشرها على









وظهرت شمس الكويتية بإطلالة مميزة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.









وعلقت شمس الكويتية على صورتها: "‏عيشوا على طبيعتكم ترى مافيه جوائز ".





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وارتدت شمس الكويتية فستانا مجسما قصيرا باللون الأزرق بتصميم الأوف شولدر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.









وأطلت شمس الكويتية بخصلات شعرها منسدلا على وجهها بطريقة مميزة وانسيابية للغاية بتسريحة الويفي، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الموف الغامق كأحمر شفاه، مع الكحل لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإرتداء خاتم بسيط باللون الفضي اللامع. الإكسسوارات، حيث اكتفت بإرتداء خاتم بسيط باللون الفضي اللامع.



