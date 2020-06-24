بشعر كيرلي منكوش.. ندى موسى تفاجئ متابعيها بصورة جديدة
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:57 ص
ندى موسى
نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام.
وقد ظهرت ندى موسى بإطلالة جذابة جديدة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ندى موسى
، بفستان كت باللون الأبيض الرمادي المخطط، يتوسطه ازاز من المنتصف، وهو ما يبرز من جمالها ورشاقتها.
واعتمدت ندى موسى
على ترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة الكيرلي المنكوشة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واكتفت ندى موسى
في وضع الماكياج، بوضع احمر الشفاه باللون البينك الناعم، والذي أبرز من نعومة ورقة ملامحها.
ولم تتكلف ندى موسى
في ارتداء الإكسسورات، حيث إنها اكتفت بارتداء قلادة ذهبية ناعمة حول عنقها مع نظارة شمسية باللون البني.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..