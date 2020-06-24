بشعر كيرلي منكوش.. ندى موسى تفاجئ متابعيها بصورة جديدة

نشرت الفنانة

صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام.

وقد ظهرت ندى موسى بإطلالة جذابة جديدة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





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وظهرت ندى موسى ، بفستان كت باللون الأبيض الرمادي المخطط، يتوسطه ازاز من المنتصف، وهو ما يبرز من جمالها ورشاقتها.



