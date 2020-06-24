ضبط 16 طن سكر وملح و١٠٥ براميل زبادي مجهول المصدر بالقاهرة..صور

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط ١٢ ألف كيس سكر بوزن إجمالي ١٢ طن سكر معبأ وعدد ١٥ ألف كيس ملح بوزن إجمالي ٤ طن ونصف مجهولي المصدر داخل مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية بالجملة بالمنطقة الصناعية بالقطامية.









وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع مواد غذائية غير مصحوبة بالمستندات.





وتم التحفظ علي الكمية علي ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





كما تمكنت إدارة الرقابة التجارية من ضبط ١٠٥ برميل بداخلهم ٤٧٢٥ لتر زبادي يوناني مجهول المصدر داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث.





وتم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن إدارة الثلاجة لمخالفته أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ٩٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدر والقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس لعدم وجود فواتير وانتهاء الصلاحية.