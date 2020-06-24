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محافظات

ضبط 16 طن سكر وملح و١٠٥ براميل زبادي مجهول المصدر بالقاهرة..صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:37 ص
ضبط 16 طن سكر وملح
ضبط 16 طن سكر وملح و١٠٥ برميل زبادي مجهول المصدر بالقاهرة
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عبد العزيز جمال
تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط ١٢ ألف كيس سكر بوزن إجمالي ١٢ طن سكر معبأ وعدد ١٥ ألف كيس ملح بوزن إجمالي ٤ طن ونصف مجهولي المصدر داخل مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية بالجملة بالمنطقة الصناعية بالقطامية.

وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف اعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع  وضبط الأسواق والتأكد من سلامتها وآلية وصولها للمواطن بيسر وسهولة وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

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وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن  لحيازته بقصد البيع مواد غذائية   غير مصحوبة بالمستندات.

وتم التحفظ علي الكمية  علي ذمة  المحضر تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تمكنت إدارة الرقابة التجارية من ضبط ١٠٥ برميل بداخلهم ٤٧٢٥ لتر زبادي يوناني مجهول المصدر  داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث.

وتم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن إدارة الثلاجة لمخالفته أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ٩٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدر والقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس لعدم وجود فواتير وانتهاء الصلاحية.
ضبط 16 طن سكر وملح و١٠٥ براميل زبادي مجهول المصدر بالقاهرة..صور
ضبط 16 طن سكر وملح و١٠٥ براميل زبادي مجهول المصدر بالقاهرة..صور
ضبط 16 طن سكر وملح و١٠٥ براميل زبادي مجهول المصدر بالقاهرة..صور
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