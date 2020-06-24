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أخبار العالم

بزيادة 1142 حالة.. إصابات كورونا في سلطنة عمان تتخطى الـ 33 ألفا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:19 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في سلطنة عمان تتخطى الـ 33 ألف
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شيماء مصطفى
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، سجلت وزارة الصحة 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن الحالات شملت على 671 لعمانيين، و471 لغير عمانيين.

وبذلك يصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة 33536، فيما بلغت الوفيات حتى الآن 142 حالة، وتماثل 17972للشفاء، بزيادة 693 حالة تعافي.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3585.
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