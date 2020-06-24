الزمالك يوافق على حضور كارتيرون اجتماع اللجنة الخماسية لمناقشة ملف عودة الدوري

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع المديرين الفنيين لمناقشة ملف عودة الدوري.
ومن المقرر أن يطرح المدير الفني للفريق الأبيض وجهة نظره في ملف عودة الدوري في الفترة المقبلة بعد قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي في الفترة الحالية وعودة الدوري يوم 25 يوليو المقبل.
ويجتمع المدير الفني للفريق الأبيض بعدها مع مرتضى منصور رئيس النادي لإخطاره بكافة التفاصيل الخاصة بجلسة اتحاد الكرة وحسم موقف النادي من المشاركة في الدوري.