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رياضة

الزمالك يوافق على حضور كارتيرون اجتماع اللجنة الخماسية لمناقشة ملف عودة الدوري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:26 ص
كارتيرون
كارتيرون
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ملك موسى
وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع المديرين الفنيين لمناقشة ملف عودة الدوري.

ومن المقرر أن يطرح المدير الفني للفريق الأبيض وجهة نظره في ملف عودة الدوري في الفترة المقبلة بعد قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي في الفترة الحالية وعودة الدوري يوم 25 يوليو المقبل.

ويجتمع المدير الفني للفريق الأبيض بعدها مع مرتضى منصور رئيس النادي لإخطاره بكافة التفاصيل الخاصة بجلسة اتحاد الكرة وحسم موقف النادي من المشاركة في الدوري.
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