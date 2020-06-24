مستشفيات جامعة أسيوط تعلن عن استقبال 131 شخصا من مصابي كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على استمرار إعلان الطوارئ داخل عدد من الأقسام الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية ورفع حالة الاستعدادات القصوى في مواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية من أجل تقديم الخدمة العلاجية العاجلة والسريعة لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كوفيد 19 من المنتسبين لداخل الجامعة أو خارجها.





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وأشار رئيس جامعة أسيوط الى تخصيص 268 سرير تتنوع ما بين عناية مركزة ومتوسطة وأسرة عادية وتوفير 50 جهاز تنفس صناعى و30 جهاز تنفس صناعي غير اختراقي وذلك لعلاج الحالات الحرجة والتداخلية من أصحاب الأمراض المزمنة مجانًا، مع مد خدمات علاج مصابي الفيروس المستجد لتشمل الراجحى الجامعي للعزل والمستشفى الرئيسي، والمسالك والأطفال وصحة المرأة.









وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن المستشفى الرئيس استقبلت بالمستشفى الرئيسي وكذلك مستشفى المسالك 131 مريضا تم شفاء وخروج 55 مريضا.



