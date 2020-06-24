بوجود مستر بين.. خطة منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا

وارتأت منظمة الصحة العالمية ضرورة إنتاج هذا الإعلان في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أعداد الإصابات بعدوى "COVID-19"؛ حيث

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "ان COVID-19 يؤثر على جميع مناحي الحياة البشرية، ولذلك ثمة حاجة إلى استخدام جميع الأدوات والمنصات المتاحة للمشاركة بالمعلومات التي تنقذ حياة الناس حول العالم.



وتابع

أنه ممتن لدعم الفريق الذي يقف وراء (مستر بين) لتقديم الصوت والمواهب من أجل إسداء النصائح المهمة حول التباعد البدني والنظافة وتحديد الأعراض".





قصة الممثل البريطاني نايغل ديكسون " مستر بين " التي لفتت أنظار العالم



حرص الممثل البريطاني نايغل ديكسون ، والذي يشبه النجم الكوميدي روان أتكينسون، على البقاء في حرص الممثل البريطاني، والذي يشبه النجم الكوميدي روان أتكينسون، على البقاء في مدينة ووهان الصينية ، معقل فيروس كورونا والذي توفى فيها أكثر من ألف شخص من بين عشرات الآلاف من المصابين.









نايغل ديكسون بتصوير وتوثيق حلقات حياته في بؤرة انتشار المرض الذي أصاب أكثر من 43 ألف شخص، وفقا ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ورغم الحظر المفروض على مدينة ووهان، وبالأخص في إقليم خوبي بوسط الصين ، قام الممثلبتصوير وتوثيق حلقات حياته في بؤرة انتشار المرض الذي أصاب أكثر من 43 ألف شخص، وفقا ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتمكن نايجل ديكسون من جذب ملايين المعجبين؛ حيث قام بالسفر إلى ووهان الصينية، في الثاني من يناير الماضي، حتى قام ـبـ لقاء بعض أصدقائه ويقضي إجازته في ووهان، ولكن الفيروس أربك الرحلة.

ورفض ديكسون أن يسافر إلى مدينة شينزن الصينية حتى يهرب من ووهان ويلتقي بعض معارفه، قائلا "إنه سيكون من الأنانية أن يفعل ذلك وهو لا يعرف ما إذا كان مصابا بالفيروس أم لا ".

وحث نايغل ديكسون الأشخاص بعدم القلق من الفيروس ما داموا يتبعون الإجراءات الوقائية، قائلا "إنه رأى عن قرب كيف تضامن الصينيون بشكل جميل مع بعضهم البعض في زمن المحنة".

غيبريسوس،