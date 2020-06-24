AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ماراثون الثانوية الأزهرية.. شكاوى من الكمامات وصعوبة امتحان النحو في الإسكندرية.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:42 م
شكاوى من الكمامات
شكاوى من الكمامات وصعوبة امتحان النحو في الاسكندرية
Advertisements
قسم المحافظات
أدى طلاب الصف الثالث الثانوي بالإسكندرية بشعبتي "الأدبي والعلوم الإسلامية"، اليوم الأربعاء، امتحان مادة "النحو"، ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2019-2020، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تم إنشاء عدد من الشوادر أمام المدارس لانتظار الطلاب حفاظًا على الطلاب أثناء دخولهم إلى لجنة الامتحان، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.

وبعد الامتحان، قال الطلاب إن امتحان النحو كان في المتناول ولكنه لم يكن سهلًا بل كان في مستوى الطالب الجيد، واشتكوا من صعوبة امتحان المادة السابقة "الفقه" وبخاصة تخصص الشافعي.

اقرأ أيضا:

وأضافوا أن عددهم داخل اللجان كان صغيرًا، والتزم القائمون على الامتحانات بإجراءات التباعد، ولكنهم أعربوا عن شكواهم بتسليمهم قمامة قماشة واحدة لاستخدامها طوال أيام الامتحانات.

وكان طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية أدوا، أمس الثلاثاء، امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "للنظام القديم" ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2019-2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبة تستغيث عبر فيس بوك: عايزة إجابات الإيطالي.. وزملاؤها يساعدونها

وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم

المراجعة النهائية في الفقه لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية .. اشتباه بـ كورونا وانتظام في الدخول وإشادة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس

الامتحان اليوم.. المراجعة النهائية في الديناميكا لطلاب الثانوية الأزهرية.. فيديو

لا تهاون مع المقصرين.. وكيل الأزهر: سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات هي الأهم

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء ؟ الإفتاء توضح

بسبب مقلب.. وفاء عامر تضرب ابنها.. والجمهور يعلق بقوة..فيديو

تشارليز ثيرون تسب ستيفن سيجال بسبب واقعة تحرش بالنساء.. تفاصيل

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

دراسة جديدة: شمس الصيف تقتل فيروس كورونا في 34 دقيقة.. وخليك في البيت أكثر ضررا

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

أنا وحيد بعد موت سارة حجازي.. منشور جديد من نور هشام سليم يثير الجدل بعد التحول الجنسي

فى ١٥ دقيقة.. علاج الإمساك بجنيه واحد

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. يارا تستعرض رشاقتها بالملابس الرياضية

«الموزة والغطاسة والمقلوبة».. شاهد أغرب سيارات العالم

بفستان أنيق .. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها