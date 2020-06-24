ماراثون الثانوية الأزهرية.. شكاوى من الكمامات وصعوبة امتحان النحو في الإسكندرية.. فيديو

بالإسكندرية بشعبتي "الأدبي والعلوم الإسلامية"، اليوم الأربعاء، امتحان مادة "النحو"، ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2019-2020، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. أدى طلاب الصف الثالث الثانويبشعبتي "الأدبي والعلوم الإسلامية"، اليوم الأربعاء، امتحان مادة "النحو"، ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2019-2020، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





المدارس لانتظار الطلاب حفاظًا على الطلاب أثناء دخولهم إلى لجنة الامتحان، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان على مستوى محافظات الجمهورية. وقد تم إنشاء عدد من الشوادر أماملانتظار الطلاب حفاظًا على الطلاب أثناء دخولهم إلى لجنة الامتحان، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.





وبعد الامتحان، قال الطلاب إن امتحان النحو كان في المتناول ولكنه لم يكن سهلًا بل كان في مستوى الطالب الجيد، واشتكوا من صعوبة امتحان المادة السابقة "الفقه" وبخاصة تخصص الشافعي.





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وأضافوا أن عددهم داخل اللجان كان صغيرًا، والتزم القائمون على الامتحانات بإجراءات التباعد، ولكنهم أعربوا عن شكواهم بتسليمهم قمامة قماشة واحدة لاستخدامها طوال أيام الامتحانات.





وكان طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية أدوا، أمس الثلاثاء، امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "للنظام القديم" ضمن امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2019-2020.