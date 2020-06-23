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تعليم

إقامة شوادر ومظلات خارج المدارس لانتظار الطلاب اثناء إجراءات امتحانات الثانوية في الإسكندرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:31 م
ومظلات خارج المدارس
ومظلات خارج المدارس لانتظار الطلاب
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قسم المحافظات
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، لإقامة شوادر ومظلات بالشوارع خارج المدارس المقام بها لجان لامتحانات الثانوية العامة.

وقالت المحافظة في بيان إن هذا الشوادر تهدف إلى توفير مكان لانتظار الطلاب أثناء التفتيش والتعقيم ودخول اللجان واستلامهم مستلزمات الحماية الخاصة بهم، حفاظا عليهم من ارتفاع درجات حرارة الجو، ومتمنيا التوفيق لجميع الطلاب. 

ويهيب محافظ الإسكندرية بالسادة أولياء الأمور بعدم التجمع والاحتشاد أمام اللجان، مؤكدا على ضرورة الالتزام بذلك منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك وكافة الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة .


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إقامة شوادر ومظلات خارج المدارس لانتظار الطلاب اثناء إجراءات امتحانات الثانوية في الإسكندرية
إقامة شوادر ومظلات خارج المدارس لانتظار الطلاب اثناء إجراءات امتحانات الثانوية في الإسكندرية
إقامة شوادر ومظلات خارج المدارس لانتظار الطلاب اثناء إجراءات امتحانات الثانوية في الإسكندرية
إقامة شوادر ومظلات خارج المدارس لانتظار الطلاب اثناء إجراءات امتحانات الثانوية في الإسكندرية
إقامة شوادر ومظلات خارج المدارس لانتظار الطلاب اثناء إجراءات امتحانات الثانوية في الإسكندرية
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