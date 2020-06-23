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محافظات

مدير مستشفى أم المصريين يوضح لصدى البلد خطوات استقبال مرضى كورونا ..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:51 م
مدير مستشفى ام المصريين
مدير مستشفى ام المصريين مع المحرر
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أحمد زهران - عدسة عمر خالد
قال الدكتور عبدالرحمن مهدي مدير مستشفى أم المصريين العام، في لقاء خاص لـ صدى البلد، أن المستشفى تستقبل مرضى فيروس كورونا، حيث تحولت الى مستشفى فرز وعزل منذ يوم 3 يونيو الحالي، حيث يتم استقبال كل الحالات المشتبه بإصابتها بأعراض فيروس كورونا من خلال مكان مجهز ومعد داخل المستشفى .

وأضاف مهدي أنه يصل تردد حالات الاشتباه او من يشتكي من اعراض الاصابة بفيروس كورونا من 400 إلى 500 حالة يوميا، وبمجرد وصول المريض أو المشتبه بإصابته بفيروس كورونا، يتم قياس درجة الحرارة، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتسجيل المريض على جهاز كمبيوتر وإعطائه رقم التسجيل .

ثم التوجه لإحدى عيادات الفرز المخصصة للعرض على طبيب، وإذا احتاج المريض للأشعة أو التحاليل فيتم عملهم بالمستشفى مجانا، وإذا كان المريض أعراضه بسيطة يتم توجيه النصيحة وكيفية عزل نفسه داخل المنزل، وإذا كان هناك علاج مقرر يتم صرفه من داخل المستشفى مجانا .

وأشار مهدي، أن الحالات المتوسطة  أو الحرجة يتم توجيه المريض إلى القسم الداخلي، للعرض على طبيب الباطني والطوارئ لتقييم الحالة مرة أخرى، ويتم حجز المريض في احدى غرف العزل او داخل العناية إذا كان هناك داعي لذلك، ويتم أخذ مسحة ومتابعة المريض لحين تماثله للشفاء .

وأكد مهدي، أن هناك غرفة عمليات مخصصة فقط لمرضى فيروس كورونا، وتم بالفعل إجراء 4 عمليات، منهم 3 عمليات عظام، وعملية واحدة لطفل لاستئصال زائدة دودية، كما يوجد 15 سرير عناية مركزة ودائما مشغولة، كما تم توفير 4 سراير عناية مركزة متوسطة بصفة مؤقتة .

ووجه مهدي في كلمته الآخيرة، نداء إلى المواطنين بالاستماع فقط لنصائح الأطباء ولا داعي لتداول المعلومات المغلوطة أو الموجودة على صفحات التواصل الإجتماعي الخاطئة، ولا داعي من الذعر والهلع، والتوجه فقط للمستشفى لسماع النصائح من الأطباء والإستشارات الطبية، أو من خلال الخط 105 المخصص من قبل وزارة الصحة .

كان قد تفقد اليوم الثلاثاء، كلا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان  العيادات الخارجيه  بمستشفي أم المصريين بحي جنوب الجيزة لمتابعة استقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم .

واكد محافظ الجيزة ان مستشفى ام المصريين تعد من اكبر المستشفيات بالمحافظة والتي تشهد يوميا استقبال العديد من الحالات المرضية .

وثمن محافظ الجيزة المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريض في سبيل تقديم الخدمة الطبية للمرضى علي اكمل وجه مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لهم .

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