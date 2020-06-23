وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة يتفقدان العيادات الخارجية بمستشفي أم المصريين..فيديو

تفقد كلا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان العيادات الخارجيه بمستشفي أم المصريين بحي جنوب الجيزة لمتابعة استقبال المرضي وتقديم الخدمات الصحيه لهم .





اكد محافظ الجيزة ان مستشفى ام المصريين تعد من اكبر المستشفيات بالمحافظة والتي تشهد يوميا استقبال العديد من الحالات المرضية .





وثمن محافظ الجيزة المجهودات التي تبذبلها الاطقم الطبيه والتمريض في سبيل تقديم الخدمة الطبية للمرضي علي اكمل وجه مؤكدا علي تقديم الدعم الكامل لهم .



