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محافظات

وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة يتفقدان العيادات الخارجية بمستشفي أم المصريين..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:11 م
وزيرة الصحة ومحافظ
وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة
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محمد الصاحى - عدسة : عمر خالد
تفقد كلا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان  العيادات الخارجيه  بمستشفي أم المصريين بحي جنوب الجيزة لمتابعة استقبال المرضي وتقديم الخدمات الصحيه لهم .

اكد محافظ الجيزة ان مستشفى ام المصريين تعد من اكبر المستشفيات بالمحافظة والتي تشهد يوميا استقبال العديد من الحالات المرضية .

وثمن محافظ الجيزة المجهودات التي تبذبلها الاطقم الطبيه والتمريض في سبيل تقديم الخدمة الطبية للمرضي علي اكمل وجه مؤكدا علي تقديم الدعم الكامل لهم .

يأتي ذلك بعد أيام من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، باعتبار المحافظين أكثر المحافظات في اعداد  المصابين بفيروس كورونا،والذي تناول وضع خطط للتصدي لانتشار الفيروس.
وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة يتفقدان العيادات الخارجية بمستشفي أم المصريين..فيديو
وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة يتفقدان العيادات الخارجية بمستشفي أم المصريين..فيديو
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