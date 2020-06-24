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أخبار البلد

القباج: نسعى لتفعيل دور التعاونيات لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:39 م
الدكتورة نفين القباج
الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
استقبلت نيفين القباج ٬ وزيرة التضامن الاجتماعي المحاسب أحمد زهير مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد  التعاوني الإنتاجي.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولى اهتمام كبير بالتعاونيات وتسعى لربط نشاطها ببرامج الوزارة المتنوعة.

وخاصة برنامج فرصة للتشغيل والذي يهدف لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا . 


وأضافت القباج أن هناك فرصة للتعاون مع الاتحاد التعاوني الانتاجي وباقي الاتحادات التعاونية في مجالات التدريب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ٬ في المحافظات المختلفة استهداف الأسر الأكثر احتياجًا .

من جانبه قام رئيس الاتحاد بشرح أهم القطاعات التي يعمل بها الاتحاد ومجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ورغبة الاتحاد في إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية في عدد من المحافظات على رأسها محافظة الأقصر . 

وخلال الاجتماع تم استعراض أوضاع الاتحاد التعاوني الانتاجي والجمعيات التعاونية بشكل عام وطرق تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات للمواطنين.
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