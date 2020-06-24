محمد صلاح راجع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف الفرعون المصري

قاد الفرعون المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، لاكتساح نظيره نادي كريستال بالاس، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز" بريميرليج".
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف السابع عشر، واضعًا نفسه في وصافة ترتيب هدافي البريميرليج.
وجاء ترتيب هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم كالآتي:
1- فاردي 19 هدفا
2- محمد صلاح 17 هدفا
3- أوباميانج 17 هدفا
4- إنجز 16 هدفا
5- أجويرو 16 هدفا
6- راؤول خيمينيز 15 هدفا
7- ساديو ماني 15 هدفًا
8- أنتوني مارسيال 14 هدفا
9- راشفورد 14 هدفا
10- كالفيرت لوين 13 هدفا