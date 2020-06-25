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رياضة

فرج عامر: طالبنا اتحاد الكرة بانطلاق الدوري 15 أغسطس .. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:37 ص
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
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محمد رشاد
أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، مطالبته لاتحاد الكرة المصري بضرورة انطلاق الدوري الممتاز يوم 15 من شهر أغسطس المقبل.

وقال عامر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة سيكون على أكمل استعداد لبطولة الدوري الممتاز، واللاعبون كانوا يتدربون فى المنزل خلال الفترة الماضية بسبب كورونا".

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وأضاف: "حمادة صدقي طالب فى اجتماع اليوم انطلاق الدوري يوم 15 أغسطس، والنادي الأهلي طلب انطلاقه بعد 4 أسابيع".

واتخذ مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لمواجهة ازمة فيروس كورونا خلال استئناف النشاط الرياضي من جديد .
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