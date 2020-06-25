البامية بـ12 جنيها للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 25 يونيو 2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار المواد الغذائية المختلفة، ومن بينها أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك خلال تعاملات اليوم، الخميس 25 يونيو 2020.
وسجّل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 8 و24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 3.50 جنيه، وكيلو البطاطس من 1.7 إلى 2.5 جنيه، والبصل من 2.25 إلى 3.25 جنيه، والكوسة من 1.50 إلى 5 جنيهات.
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 2 إلى 7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
وسجّل سعر كيلو الخيار البلدي من 1.5 إلى 3.50 جنيه، والخيار الصوب من 2 لـ 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بسعر 12 جنيهًا.
فيما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 13 و17 جنيهًا، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 23 جنيهًا، وسعر الخس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، وبنجر 4 جنيهات للكيلو.
كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان البلدي 1.50 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 5.50 جنيه.
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 6 إلى 9 جنيهات، والجريب فروت بسعر 7 جنيهات، والعنب بناتى أحمر يتراوح من 4 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتى الأصفر بسعر 8 جنيهات.
وسجل سعر التفاح المصرى من 5 إلى 9 جنيهات، والكانتالوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيهًا، والبلح الأسواني بسعر 16 جنيها، والمانجو العويس من 30 إلى 35 جنيها، والشمام من 4 إلى 7 جنيهات، والمانجو البلدى بسعر 10 جنيها، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يترواح بين 38 و43 جنيهًا.