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مرأة

هل تزيد فصيلة دمك من خطر الإصابة بالفيروس التاجي؟

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:58 ص
هل تزيد فصيلة دمك
هل تزيد فصيلة دمك من خطر الإصابة بالفيروس التاجي
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أسماء عبد الحفيظ

يقول الخبراء إن الدراسات السابقة أظهرت وجود صلة بين أنواع الدم وبعض الحالات والأمراض ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الرابط المحتمل لـ COVID-19.

وفقا اما نشره موقع هيلثي، أن هناك دراسة حديثة ،انتهت ان الأشخاص الذين يعانون من النوع A من الدم لديهم خطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب COVID-19.


في مارس، خلصت دراسة من الصين أن الأشخاص الذين يعانون من نوع A في الدم قد يكون أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس التاجى جديدة من المصابين بالنوع O .

ويضيف الخبراء أن الأبحاث السابقة أظهرت بعض الارتباط بين فصيلة الدم والأمراض مثل أنفلونزا المعدة ، وكذلك خطر السكتة الدماغية والضعف الإدراكي.


وانتهت الدراسة على أن  الأشخاص المصابين بدم من النوع A مرتبطون بخطر أعلى بنسبة 45 بالمائة للإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب COVID-19.

قام الباحث بدراسة 1900 شخص في إسبانيا وإيطاليا ممن يعانون من مرض خطير مع COVID-19 وقارنوا نتائجهم مع 2000 شخص لم يكونوا مرضى.

في مارس ، اقترحت دراسة خارج الصين أن الأشخاص الذين يعانون من النوع A من الدم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس والأشخاص الذين يعانون من النوع O قد يكون لديهم المزيد من الحماية ضد الفيروس.

تشعر التقارير ببعض الخبراء بالقلق من أن الأشخاص الذين يعانون من النوع A من الدم قد يشعرون بالذعر أو القلق وأن الأشخاص الذين يعانون من الدم من النوع O قد يخذلون حذرهم أو يشعرون بالرضا الشديد.

وقالت الدكتورة ماري كوشمان ، أخصائية أمراض الدم والأستاذ في كلية لارنر للطب بجامعة فيرمونت ، "لا يمكن استخدام هذه النتائج لتقليل الاحتياطات الخطيرة التي يحتاجها الجميع بغض النظر عن فصيلة دمهم" . في مارس.

ولكن على الأشخاص عدم التاكد من انهم غير معرضين للإصابة بمجرد ان فصيلة الدم O، ولكن عليهم اخذ الاحتياطات.

جاءت دراسة حديثة من ووهان ، الصين ، حيث تم اكتشاف أول حالات معروفة لـ COVID-19.

درس العلماء أنواع الدم لـ 2،173 شخصًا تم تشخيصهم بـ COVID-19 وقارنوا ذلك بأنواع الدم لعامة السكان في تلك المنطقة.

ووجدوا أنه في السكان العاديين ، النوع A كان 31 بالمائة ، والنوع B كان 24 بالمائة ، والنوع AB 9 بالمائة ، والنوع O 34 بالمائة.

في المصابين بالفيروس ، كان النوع A 38 بالمائة ، والنوع B 26 بالمائة ، والنوع AB 10 بالمائة ، والنوع O 25 بالمائة.

وخلص الباحثون إلى أن "فصيلة الدم" أ "لديها خطر أعلى بكثير لـ COVID-19 مقارنة مع مجموعات الدم غير" أ ". في حين أن فصيلة الدم O لديها خطر أقل بكثير للإصابة بالأمراض المعدية مقارنةً بفصائل الدم غير ألف ".

يوصي مركز السيطرة على الأمراض أن يرتدي جميع الأشخاص أقنعة الوجه القماشية في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على مسافة 6 أقدام عن الآخرين. سيساعد ذلك على إبطاء انتشار الفيروس من أشخاص بدون أعراض أو أشخاص لا يعرفون أنهم أصيبوا بالفيروس. يجب ارتداء أقنعة الوجه القماشية مع الاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي.


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