لأول مرة منذ مارس.. برج إيفل يفتح أبوابه أمام الجمهور

أعلن برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، فتح أبوابه أمام الجمهور، اليوم الخميس، وذلك على أمل جذب سكان باريس للزيارة، بسبب ندرة تواجد السياح.





واغلق برج إيفل أبوابه، الذي يعد أحد أهم المعالم في العالم، في 13 مارس الماضي، في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





لكن برج إيفل لم يتخل خلال تلك الأشهر الثلاثة عن إضاءاته الليلية التي تتم من خلال 336 جهاز عرض بالإضافة إلى 20 ألف مصباح موزع على الهيكل لجعل المبنى يتألق خمس دقائق في بداية كل ليلة.





وكشفت إدارة البرج عن السماح فقط باستخدام السلالم للصعود إلى الطابق، على أمل أن يعاد فتح المصاعد الشهر المقبل.





وقد وضع إشارات على الطرق التي يجب أن يسلكها الزوار مع فرض وضع الكمامات، إضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي.