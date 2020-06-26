AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سيارة كورونا.. شاهد | عراقي يخترع سيارة صديقة للبيئة في منزله

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:57 ص
سيارة كورونا
سيارة كورونا
Advertisements
عزة عاطف

من هواية إلى اختراع.. ساعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مهندسًا عراقيًا على صناعة سيارة بدائية صديقة للبيئة.

وقام المهندس العراقي «كاظم حسون» بتصنيع سيارة داخل فناء منزله، ليستخدمها في التنقل بسهولة داخل وحول المنطقة المحيطة به.

واستغل حسون فترة العزل المنزلي والتفرغ من العمل في تنفيذ هوايته التي انتهت به إلى صناعة سيارة بدائية مذهلة، أثارت صورها ضجة كبيرة على مواقع التواصل.
اقرأ المزيد:

وأطلق على السيارة اسم كوفيد-19 نسبة لفيروس كورونا المستجد المنتشر في العراق وجميع أنحاء العالم، والذي ملايين الإصابات والوفيات.

ويقول حسون بأنه كان يمارس هوايته لكن بعد نجاح صناعة السيارة يرغب حاليًا في أن يصبح محترفًا في المجال، واستخدام خبرته في صناعة مركبات شمسية.

وتعمل السيارة بالطاقة الشمسية، وتتسع السيارة لـ4 ركاب، بالإضافة إلى تميزها بلونها الأصفر الزاهي مع بروز كشافاتها الأمامية التي زينها بها حسون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة عراقية وإصابة نجلها فى تصادم جرار قطار بالدقهلية

ترشيحاتنا

فوائد لا تتوقعها لتناول البيض

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

بملابس محتشمة .. زوجة رامي صبري تخطف الأنظار في عيد ميلادها

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

اتهم إذاعة القرآن بنشر الشرك.. الجندى يلقن داعية سلفي درسا قاسيا على الهواء

ردا على شكاوى صعوبة إنجليزية الثانوية العامة .. التعليم : سنقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية

AdvertisementS

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

بعد مذكرة الخرطوم لمجلس الأمن.. رئيس الوزراء الإثيوبي يغازل السودان

2533 حالة وفاة.. الصحة تعلن تعافي 16338 مصابا بفيروس كورونا

ظهور نادر لـ رياض الخولي مع زوجته بطلة مسرحية المتزوجون.. شاهد

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

فوائد لا تتوقعها لتناول البيض

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

شاهد.. حريق عشش رأس البر

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص جريء .. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

سيارة كورونا.. شاهد | عراقي يخترع سيارة صديقة للبيئة في منزله

محدش عاجبه حاله.. بالحقن موديل بيضاء تغير لون بشرتها للأسود.. صور