سيارة كورونا.. شاهد | عراقي يخترع سيارة صديقة للبيئة في منزله

من هواية إلى اختراع.. ساعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مهندسًا عراقيًا على صناعة سيارة بدائية صديقة للبيئة.





وقام المهندس العراقي «كاظم حسون» بتصنيع سيارة داخل فناء منزله، ليستخدمها في التنقل بسهولة داخل وحول المنطقة المحيطة به.





واستغل حسون فترة العزل المنزلي والتفرغ من العمل في تنفيذ هوايته التي انتهت به إلى صناعة سيارة بدائية مذهلة، أثارت صورها ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

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وأطلق على السيارة اسم كوفيد -19 نسبة لفيروس كورونا المستجد المنتشر في العراق وجميع أنحاء العالم، والذي ملايين الإصابات والوفيات.





ويقول حسون بأنه كان يمارس هوايته لكن بعد نجاح صناعة السيارة يرغب حاليًا في أن يصبح محترفًا في المجال، واستخدام خبرته في صناعة مركبات شمسية.



