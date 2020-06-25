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رياضة

دمت لنا ذخرا وفخرا.. ليفربول يحتفل بتألق محمد صلاح على ملعب أنفيلد| شاهد

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:07 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بتألق النجم المصري محمد صلاح المذهل خلال مباريات الفريق بمسابقة الدوري الإنجليزي، التي أقيمت على ملعب أنفيلد "معقل الريدز".

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر":" الملك المصري محمد صلاح سجل 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على ملعب أنفيلد، منهم 7 أهداف في آخر 6 مباريات".

وأضاف الحساب الرسمي للريدز:" دمت لنا ذخرا وفخرا وهدافا ملهما يا صلاح".

وكان محمد صلاح قاد ليفربول لاكتسال كريستال بلاس بالاس برباعبة نظيفة، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 31ـ من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفا، وصنع آخر.

ويحتل محمد صلاح وصافة  هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بالتساوي مع بيير أوباميانج مهاجم آرسنال، بينما يتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي جدول الترتيب بـ 19 هدفا.


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