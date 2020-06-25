بدون تكاليف.. 5 أطعمة ومشروبات تقضى على التهاب الأنف

التهاب الأنف التحسسي، أو ما يسمى (حمى القش) هي حساسية موسمية شائعة تصيب الأشخاص بشكل رئيسي خلال فصل الربيع أو أوائل الخريف، ومن بين الأعراض الشائعة لالتهاب الأنف التحسسي الموسمي، هى سيلان الأنف والعطس المتكرر والدموع في العين واحتقان الأنف والمسالك الهوائية المسدودة.
وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز العلاجات الفعالة فى التخلص من التهاب الأنف التحسسي...
- التفاح
يحتوي التفاح على فلافونول يسمى كيرسيتين له خصائص مضادة للحساسية، ويساعد على تقليل أعراض حمى القش مثل العطس ، خاصة بسبب حبوب اللقاح والغبار.
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- الزنجبيل
الزنجبيل لديه أنشطة قوية مضادة للالتهابات وتعزيز المناعة، ويساعد على تقليل الالتهاب الناتج عن الهيستامين ، مادة كيميائية تنتج نتيجة رد فعل غزو الجهاز المناعي لمسببات الحساسية.
- الفطر
يحتوي الفطر على بيوفلافونويد يسمى triterpene الذي يمنع إنتاج الهيستامين، عندما يتم إطلاق الهيستامين كرد فعل لجهاز المناعة تجاه مسببات الحساسية ، فإنه يسبب مجموعة واسعة من أعراض الحساسية، ويساعد الفطر على منع هذه الأعراض.
- شاي الاعشاب
شاي الأعشاب مثل شاي البابونج والشاي الأخضر وشاي عرق السوس لها خصائص مضادة للحساسية وهي الأفضل لعلاج التهاب الأنف التحسسي الموسمي، وتساعد وفرة من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية في هذه الشاي على تعزيز جهاز المناعة.
- الأناناس
بروميلين في الأناناس له نشاط قوي مضاد للالتهابات، يساعد على تخفيف أعراض الحساسية مثل احتقان الأنف وتقليل الالتهاب، الأناناس فعال للغاية في الحد من ردود الفعل الربو المرتبطة بحمى القش.