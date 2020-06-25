بدون تكاليف.. 5 أطعمة ومشروبات تقضى على التهاب الأنف

- الفطر

- شاي الاعشاب

شاي الأعشاب مثل شاي البابونج والشاي الأخضر وشاي عرق السوس لها خصائص مضادة للحساسية وهي الأفضل لعلاج التهاب الأنف التحسسي الموسمي، وتساعد وفرة من مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية في هذه الشاي على تعزيز جهاز المناعة.





- الأناناس بروميلين في الأناناس له نشاط قوي مضاد للالتهابات، يساعد على تخفيف أعراض الحساسية مثل احتقان الأنف وتقليل الالتهاب، الأناناس فعال للغاية في الحد من ردود الفعل الربو المرتبطة بحمى القش.





