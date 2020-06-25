AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس مركز المناعة بـ المصل واللقاح: معظم إصابات كورونا في مصر حالات متوسطة

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:17 م
كورونا فى مصر
كورونا فى مصر
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن معظم إصابات فيروس كورونا فى مصر لحالات بسيطة ومتوسطة.


وأوضح الحداد خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحالات البسيطة والمتوسطة تحتاج أكثر للعزل المنزلى، لافتا إلى أن فيروس كورونا مازال سريع الانتشار ولكن انخفضت قوته.


وأضاف أنه يتم التعامل هاتفيا مع حالات الإصابة البسيطة المصابة بفيروس كورونا ومعزولة منزليا، لافتا إلى أن هناك شركات مصرية ستنتج أدوية لعلاج فيروس كورونا قريبا.


وكشف رئيس مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن عقار ريمديسفير يستخدم لعلاج الحالات المتوسطة المصابة بكورونا.


وحذر رئيس مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، كبار السن من تأثير فيروس كورونا عليهم، لافتا إلي أن حالات العزل المنزلي لا تحتاج إلى جرعات كبيرة من الأدوية العلاجية بجانب الفيتامينات.


وأوضح أمجد الحداد، أن الصحة العالمية أشادت بدواء أفيجان وسيتم تصنيعه فى مصر قريبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصل واللقاح: منع أى شخص من دخول المصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة.. فيديو

المصل واللقاح: ذروة انتشار كورونا في مصر حتى نهاية رمضان .. شاهد

أستاذ مناعة : الدولة يجب أن تضرب بيد من حديد.. وارتداء الكمامات يكون إجباريا.. فيديو

المصل واللقاح: هناك فئات قد لا تظهر عليها أعراض كورونا تنشر العدوى في المجتمع..فيديو

المصل واللقاح: فيتامين سي و د و كبسولات الزنك ضرورية لتقوية المناعة ..فيديو

المصل واللقاح: إصدار قوانين ملزمة بارتداء الكمامات وفض الأسواق.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إصابة عبدالله مشرف.. أعراض جلطة المخ

دراسة حديثة.. عقار الستيرويد المستخدم فى علاج كورونا يؤذي المصابين

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

القوات البحرية اليونانية تغرق سفينة بالبحر المتوسط .. فيديو

صدام جديد في إثيوبيا.. رفض إجراء انتخابات في ولاية تيجراي

بشرى خير.. علاج خاص بالسكر يحمي النساء من الوفاة بكورونا

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

بعد عطل فني .. التضامن : عودة عمل موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

مصرع 3 مدرسين وإصابة آخر في حادث أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة بالوادي الجديد

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

على البحر.. غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة برفقة زوجها

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

الحمد لله..ابنة رجاء الجداوي: والدتى حالتها حرجة لكن فى وعيها

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

الأمم المتحدة: التفاوض السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير هاري وميجان ماركل يواجهان انتقادات بسبب رسالة شكر

بـ هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تستفز الجمهور بهذه الاطلالة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر