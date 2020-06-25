رئيس مركز المناعة بـ المصل واللقاح: معظم إصابات كورونا في مصر حالات متوسطة

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن معظم إصابات فيروس كورونا فى مصر لحالات بسيطة ومتوسطة.





وأوضح الحداد خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحالات البسيطة والمتوسطة تحتاج أكثر للعزل المنزلى، لافتا إلى أن فيروس كورونا مازال سريع الانتشار ولكن انخفضت قوته.





وأضاف أنه يتم التعامل هاتفيا مع حالات الإصابة البسيطة المصابة بفيروس كورونا ومعزولة منزليا، لافتا إلى أن هناك شركات مصرية ستنتج أدوية لعلاج فيروس كورونا قريبا.





وكشف رئيس مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن عقار ريمديسفير يستخدم لعلاج الحالات المتوسطة المصابة بكورونا.





وحذر رئيس مركز الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، كبار السن من تأثير فيروس كورونا عليهم، لافتا إلي أن حالات العزل المنزلي لا تحتاج إلى جرعات كبيرة من الأدوية العلاجية بجانب الفيتامينات.





وأوضح أمجد الحداد، أن الصحة العالمية أشادت بدواء أفيجان وسيتم تصنيعه فى مصر قريبا.