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تركيا كومبارس.. أحمد قذاف الدم: مصر تتعرض لحرب منظمة.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:27 م
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
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البهي عمرو
قال أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي الليبي، إن هناك رفضا عربيا للتدخلات التركية والخارجية فى ليبيا، وأن التدخل التركي يهدد وحدة ليبيا وأمن دول الجوار.


وأضاف قذاف الدم خلال حواره ببرنامج المواجهة المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن الغرب هو من اتخذ قرار تدمير ليبيا، وأن الغرب هو من أتى بـ تركيا لتحويل ليبيا لـ  دولة فاشلة ويكون هناك وصاية عليها.


ولفت أحمد قذاف الدم إلى أن تركيا كومبارس وتتلقى تعليمات، وأردوغان يقوم بتنفيذ ما يطلب منه وكشف أن الهدف الرئيسي تدمير ليبيا.


وأشار إلى أن القبائل الليبية تتوعد تركيا بهزيمة قاسية، وأن الغرب أغرق اردوغان فى سوريا و العراق واليمن و ليبيا، وأن الغرب لن يسمح بوجود تركيا فى البحر المتوسط، ولن يسمح لتركيا بالحصول على ثروات ليبيا.


وأوضح أن تركيا تريد أن تتسبب فى مشكلات لمصر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن سرت والجفرة خط أحمر لأمن مصر القومى.


وأكد قذاف الدم أنه من حق مصر أن تقلق لما يحدث فى ليبيا، وأن كل التفجيرات التى حدثت فى مصر كان مصدرها أشخاص جاءوا من ليبيا، ومصر تتعرض لحرب منظمة.

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