قضيت معاك أحلي سنين بعمري.. كارمن سليمان تهنئ زوجها بعيد ميلاده

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها عبر انستجرام بمجموعة من الصور لها مع زوجها مصطفى جاد.







وعلقت كارمن سليمان على الصور قائلة: "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دة مايكفيش عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين وشايفاهم بعمري كله كل سنة وانت حبيبي وصاحبي كل سنة وانت أحسن أب ربنا يخليك لينا وجوة قلبي. بحبك".





يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".





وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.



