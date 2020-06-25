الجامع الأزهر يستعد لعودة الصلاة فجر السبت بعد قرار فتح المساجد





ومن المقرر أن يتم الإلتزام بنفس الإجراءات التي وضعتها وحددتها وزارة الأوقاف لعودة فتح المساجد، حيث يتم وضع علامات للتباعد بين المصلين.





ويشترط حضور المصلي بالسجادة الخاصة به منعا لانتقال العدوى، وكذلك الحضور بالكمامة الواقية ، وضرورة توفير أدوات التعقيم حماية لأرواح المصلين.





ووضعت وزارة الأوقاف عددا من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس حيث تم التأكيد على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.



اقرأ أيضا: لحظة تعقيم وتطهير مسجد السيدة نفيسة استعدادا لفتحه أمام المصلين





كما يتم الالتزام بضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية) ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر ويكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.

تنهي إدارة الجامع الأزهر، غدا الجمعة، استعداداتها لاستقبال المصلين فجر بعد غدٍ السبت ، بعد قرار فتح المساجد، وسط اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.