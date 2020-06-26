احذر هذه الأخطاء .. تدمر محرك سيارتك

يجب التوقف والحركة المفاجئة بالسيارة عن تشغيلها بالضغط على الفرامل ثم دواسة القيادة بسرعة كما يجب الانتباه للحركة الصحيحة بالضغط على الوقود تدريجيا وذلك لتجنب تآكل بعض القطع داخل المحرك .







يجب الانتباه لنسبة المياه في السيارة قبل الانطلاق، و يجب معاينة السيارة من حيث نسبة الوقود والإطارات أيضا قبل الحركة .



على الرغم من الاحتياطات الكثيرة التي يفعلها الكثيرون من أجل إطالة عمر سياراتهم والحفاظ عليها إلا أن البعض يقع في الكثير من الأخطاء والتي تتسبب في مشاكل بالغة .ولهذا السبب يجب الإنتباه إلى عدة خطوات بالسيارة عليك القيام بها لإطالة عمرها وحمايتها من أية أضرار أموال طائلة لإصلاحها مرة أخرى.عدم تحويل ناقل الحركة من R إلى D خاصة ان البعض يقع في هذا الخطأ قبل التوقف مما يتسبب في الإضرار بتروس السيارة بشدة.يتجاهل البعض إشارة التنبيه لها أثناء القيادة أو الاهتمام بالأصوات الصادرة منها أو النظر فيها قبل الانطلاق وهي تسبب في أعطال متعددة أحيانا.