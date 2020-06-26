تسبب الإغماء.. في هذه الحالة لا ترتدي الكمامة أبدا





وقال الناظر " مع عودة الانشطة الرياضية برجاء مراعاة عند ممارسة رياضة الجري او المشي عدم ارتداء الكمامة لخطورتها حيث انها قد تؤدي الي ضيق في التنفس واختناق يصل الي الاغماء ويمكن الاكتفاء بالمحافظة علي التباعد والحفاظ علي مسافة كبيرة بعيدا عن الاخرين اثناء الجري او المشي"





اما عن تعليمات فتح المساجد كان قدم الناظر نصائح مع اعادة فتح المساجد عند ذهابك للصلاة باذن الله برجاء مراعاة الاتي : ١- لا تذهب للصلاة اذا كنت تعاني من اي ادوار برد او سعال او ارتفاع في درجة الحرارة ٢- دائما تحتفظ بمناديل ورقية للاستعمال عند اللزوم ٣- احتفظ بزجاجة مياه صغيرة تستعملها في الشرب عند اللزوم ولا يستعملها احد غيرك ٤-خذ معك سجادة الصلاة الخاصة بك للصلاة عليها في المسجد ٥- توضأ في المنزل قبل الخروج ٦- ارتدي الكمامة قبل الدخول للمسجد ولا تنزعها نهائيا إلا بعد رجوعك المنزل ٧- حافظ علي مسافة مترين بينك وبين المصلين ٨- لا تصافح ولا تحتضن ولا تقبل اي انسان داخل او خارج المسجد٩-بعد الانتهاء من الصلاة يفضل مغادرة المسجد مباشرة…ولا تنسي الدعاء بزوال الغمة والوباء.







