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أخبار العالم

ترامب يفتح النار على بولتون: مجنون وفاشل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بأنه "مجنون"، وذلك بعد نشر كتاب ذكريات بولتون حول عمله في البيت الأبيض، الذي ينتقد فيه الرئيس بشدة.

وقال ترامب في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز": "بولتون لم يؤد عمله جيدا، وهو لم يكن ذكيا"، مشيرًا إلى أن "كل ما يريده هو قصف الناس".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه الرجل الوحيد الذي صادفته بحياتي، الذي لم أره مبتسما طوال سنة كاملة. وسألته: هل تبتسم على الإطلاق يا جون؟ وهذا يقول يفسر الكثير عن أي شخص".

يذكر أن كتاب بولتون أثار ردود فعل غاضبة من قبل ترامب، وحاول البيت الأبيض من خلال دعوى قضائية منع نشر الكتاب، متهما بولتون بنشر معلومات سرية، لكن المحكمة أصدرت حكما لصالح المستشار السابق.

وكان ترامب قد اتهم بولتون بالسعي لشن حروب حول العالم، قائلا إنه لو أصغى إليه، لكانت الولايات المتحدة تخوض "الحرب العالمية السادسة" في هذه الأيام.

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