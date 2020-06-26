منها هوندا CR-V 2020.. أفضل سيارات دفع الرباعي 2020

كما تعتبر كرايسلر باسيفيكا هايبرد 2020 ضمن فئة سيارات دفع رباعي 2020 . تتميز جميع طرز كرايسلر باسيفيكا هايبرد 2020 بنظام المعلومات والترفيه كما تتمتع كرايسلر باسيفيكا هايبرد 2020 بمحرك V6 سعته 3.6 لتر ومحركيين كهربائيين يتحدان لإنتاج 260 حصانًا مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي

































