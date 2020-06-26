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سيارات

منها هوندا CR-V 2020.. أفضل سيارات دفع الرباعي 2020

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
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أماني نوار
سيارات دفع رباعي دائما تحظى بشعبية واهتمام كبير في الأسواق العالمية لأنها من أفضل السيارة للقيادة على الطرق الوعرة والسفر بالإضافة انها سيارة عائلية بامتياز  بسبب احتوائها على التقنيات والمميزات والأمان لذلك سنعرض أفضل سيارت دفع رباعي في 2020  مع مميزاتها .

تعتبر هوندا CR-V 2020 هي من أفضل سيارات دفع الرباعي وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود  ووتميز بمقاعدها الامامية بانها مدفأة وقابلة للتعديل  كما تتميز هذه السيارة بمحرك 4 اسطونات بسعته 1.5 لتر بقوة 190 حصان مقترن مع ناقل الحركة الاوتوماتيكي المتغير باستمرار ويستهلك هذا المحرك حوالي 8.4 لتر لكل 100 كم في المدينة و6.92 لتر لكل 100 كم في الطرق الخارجية.


من أفضل سيارات دفع رباعي أيضا على الإطلاق بي ام دبليو X5 2020 وتتميز هذه السيارة بالمناورة الراقية وأداء المحرك القوى والتصميم الداخلي الراقي تتسع هذه الرسيارة لـ7 أشخاص ووصلات  لتثبيت مقاعد الاطفال اما بالنسبة للسيارة فهي تتمتع بمحرك 6 اسطوانات سعته 3 لتر بقوى 335 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويستهلك  مايقرب من 11.2 لتر لكل 100 كم في المدينة .

تأتي في الترتيب الثالث كيا سول 2020  بفضل تصميمها الداخلي المريح وقائمة طويلة من المميزات المتاجة وكذلك توفر مساحة الشحن وتتميز كيا سول 2020 من الداخل بنظام المعلومات والترفيه مع شاشة تعمل باللمس قياسها 7 إنش منفذ يو-اس-بي وبلوتوث وتطبيقات ذكية مثل أندرويد أوتو وآبل كار بلاي وراديو الأقمار الصناعية بالإضافة إلى ميزات السلامة والأمان مثل كاميرا الرؤية الخلفية  تتميز كيا سول بمحرك أساسي ب4 اسطوانات بقوة 147 حصانًا أو محرك توربو ب4 اسطوانات بقوة 201 حصانًا وكلاهما يستهلكان حوالي 8.71 لتر لكل 100 كم في المدينة و7.13 لتر



كما تعتبر كرايسلر باسيفيكا هايبرد 2020 ضمن فئة سيارات دفع رباعي 2020 . تتميز جميع طرز كرايسلر باسيفيكا هايبرد 2020 بنظام المعلومات والترفيه  كما تتمتع كرايسلر باسيفيكا هايبرد 2020 بمحرك V6 سعته 3.6 لتر ومحركيين كهربائيين يتحدان لإنتاج 260 حصانًا مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي








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