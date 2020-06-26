بإطلالة عصرية.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة رحاب الجمل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها في إحدى جلسات التصوير.
وظهرت رحاب الجمل فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود تميز بالنقاط البيضاء و نسقت معه قميص أبيض بسيط لا يحمل أى نقوشات وسترة باللون البرتقالى.
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وانتعلت رحاب الجمل حذاء أسود ذا كعب عالى، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و المتناسقة مع إطلالتها، وقد حازت صورتها على اعجاب متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، لفتت رحاب الجمل الأنظار بمكياجا الصاخب الذى ارتكز على الألوان الزاهية المتناسقة مع اطلالتها، وبدت بتسريحة شعر بسيطة.