محمد صلاح وش السعد.. ٣ محطات من النجاح بكل مكان ينتقل له ويلعب بقميصه

نجح فريق ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح فى التتويج ببطولة الدورى الإنجليزى رسميًا، وذلك بعد هزيمة فريق مانشيستر سيتى أمام تشيلسى، لتهدى هذه النتيجة لقب غالى انتظرته طويلًا جماهير وعشاق الفريق الإنجليزى بعد غياب استمر لثلاثين عامًا.
وبذلك أصبح محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج ببطولة الدورى الإنجليزى، وثانى لاعب عربى بعد الجزائرى رياض محرز.
وساهم الفرعون المصرى بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزى بعد غياب 30 عامًا، حيث نجح فى حصد 12 نقطة لليفربول خلال مشواره لهذا الموسم ، من خلال أهدافه التي حسمت نتيجة بعض المباريات لصالح بطل الدوري الإنجليزي.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، ٣ إنجازات فى مسيرة صلاح تثبت أنه وش السعد على كل مكان ينتقل له ويلعب بقمصيه، على النحو التالى:-
١- مشاركة صلاح مع تشيلسى فى الفوز بلقب الدورى الإنجليزى بعد غياب موسمين:
انضم محمد صلاح لفريق تشيلسى الإنجليزى فى موسم ٢٠١٤-٢٠١٥، قادمًا من فريق بازل السويسرى، وعلى الرغب من عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسى، وخروجه معارًا للدورى الإيطالى إلا انه كان وش السعد على الفريق الأنجليزى الذى أحرز لقب الدورى بعد غياب لمدة موسمين من عام ٢٠٠٩-٢٠١٠.
ولكن لم يتم احتساب تتويج صلاح بشكل رسمى مع تشيلسى بلقب البطولة، بسبب عدد مشاركاته القليلة ولكن مورينيو المدير الفنى للفريق فى ذلك الوقت طلب حضور صلاح والإحتفال معهم بالتتويج وأعطاه أيضًا ميدالية.
٢- تتويجه مع ليفربول بلقب الدورى بعد غياب ٣٠ عامًا:
سيذكر التاريخ بأن لاعبنا المصرى محمد صلاح، توج مع فريق ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى، الذى غاب عن الفريق لسنوات طويلة وتحديدًا من موسم ١٩٩٠.
فصلاح منذ انضمامه لفريق ليفربول حقق العديد من الانجازات له ولفريقه، مثل تتويجه ببطولة دورى أبطال أوروبا كأول لاعب مصرى، وكأس العالم للأندية، وبطولة السوبر الأوربى والسوبر المحلى.
ولكن بطولة الدورى الإنجليزى كانت هى الحلم الأكبر له وبالفعل تحقق ذلك فى وجوده وبمساهمته.
٣- قيادته منتخب مصر لمونديال روسيا بعد غياب ٢٨ عامًا:
الإنجاز الأبرز والأهم فى مسيرة محمد صلاح والذى يثبت مقولة "وش السعد" هو قيادته منتخب مصر للتأهل لبطولة كأس العالم الماضية التى أقيمت فى روسيا، بعد فشل مصر فى الوصول للمونديال لمدة ٢٨ عامًا.
فصلاح كان له الدور الأكبر فى صعود الفراعنة لكأس العالم بروسيا ٢٠١٨، وعلى الرغم من خروج الفراعنة المؤسف من الدور الأول للبطولة، إلا أن صلاح أحرز هدفين وسجل أسمه فى تاريخ الهدافين ببطولة كأس العالم.