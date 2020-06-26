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رياضة

محمد صلاح وش السعد.. ٣ محطات من النجاح بكل مكان ينتقل له ويلعب بقميصه

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:40 ص
محمد صلاح - الدوري
محمد صلاح - الدوري الإنجليزي
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رشا حسين
نجح فريق ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح فى التتويج ببطولة الدورى الإنجليزى رسميًا، وذلك بعد هزيمة فريق مانشيستر سيتى أمام تشيلسى، لتهدى هذه النتيجة لقب غالى انتظرته طويلًا جماهير وعشاق الفريق الإنجليزى بعد غياب استمر لثلاثين عامًا.

وبذلك أصبح محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج ببطولة الدورى الإنجليزى، وثانى لاعب عربى بعد الجزائرى رياض محرز.


وساهم الفرعون المصرى بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزى بعد غياب 30 عامًا، حيث نجح فى حصد 12 نقطة لليفربول خلال مشواره لهذا الموسم ، من خلال أهدافه التي حسمت نتيجة بعض المباريات لصالح بطل الدوري الإنجليزي.

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، ٣ إنجازات فى مسيرة صلاح تثبت أنه وش السعد على كل مكان ينتقل له ويلعب بقمصيه، على النحو التالى:-

١- مشاركة صلاح مع تشيلسى فى الفوز بلقب الدورى الإنجليزى بعد غياب موسمين:

انضم محمد صلاح لفريق تشيلسى الإنجليزى فى موسم ٢٠١٤-٢٠١٥، قادمًا من فريق بازل السويسرى، وعلى الرغب من عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسى، وخروجه معارًا للدورى الإيطالى إلا انه كان وش السعد على الفريق الأنجليزى الذى أحرز لقب الدورى  بعد غياب لمدة موسمين من عام ٢٠٠٩-٢٠١٠.

ولكن لم يتم احتساب تتويج صلاح بشكل رسمى مع تشيلسى بلقب البطولة، بسبب عدد مشاركاته القليلة ولكن مورينيو المدير الفنى للفريق فى ذلك الوقت طلب حضور صلاح والإحتفال معهم بالتتويج وأعطاه أيضًا ميدالية.


٢- تتويجه مع ليفربول بلقب الدورى بعد غياب ٣٠ عامًا:

سيذكر التاريخ بأن لاعبنا المصرى محمد صلاح، توج مع فريق ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى، الذى غاب عن الفريق لسنوات طويلة وتحديدًا من موسم ١٩٩٠.

فصلاح منذ انضمامه لفريق ليفربول حقق العديد من الانجازات له ولفريقه، مثل تتويجه ببطولة دورى أبطال أوروبا كأول لاعب مصرى، وكأس العالم للأندية، وبطولة السوبر الأوربى والسوبر المحلى.

ولكن بطولة الدورى الإنجليزى كانت هى الحلم الأكبر له وبالفعل تحقق ذلك فى وجوده وبمساهمته.

٣- قيادته منتخب مصر لمونديال روسيا بعد غياب ٢٨ عامًا:

الإنجاز الأبرز والأهم فى مسيرة محمد صلاح والذى يثبت مقولة "وش السعد" هو قيادته منتخب مصر للتأهل لبطولة كأس العالم الماضية التى أقيمت فى روسيا، بعد فشل مصر فى الوصول للمونديال لمدة ٢٨ عامًا.

فصلاح كان له الدور الأكبر فى صعود الفراعنة لكأس العالم بروسيا ٢٠١٨، وعلى الرغم من خروج الفراعنة المؤسف من الدور الأول للبطولة، إلا أن صلاح أحرز هدفين وسجل أسمه فى تاريخ الهدافين ببطولة كأس العالم.
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