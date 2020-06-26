AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل وزارة أوقاف الفيوم يحذر: عدم السماح بتواجد أي موظف أو مواطن بالمديرية والإدارات بدون الكمامة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:20 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود


حذر فضيلة الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ،  من التراخى فى عدم أرتداء الكمامة ،  وأنه لن يسمح بتواجد أى موظف  سواء لموظفى المديرية أو الادارات التابعة لها  ، وكذلك عدم دخول أى مواطن الى المديرية أو الاداات التابعة لها ،  أيضا الا مرتديا الكمامة .

 

وتضرع وكيل وزارة الاوقاف إلى المولى عز وجل أن يرفع هذه الغمة والوباء عن مصرنا الحبيبة .، ويحمى جيشها وشرطتها وشعبها  من كل سوء.

أقرأ أيضا : أوقاف الفيوم: لا مصلى للسيدات يوم السبت.. وصلاة الرجال بالكمامة

أكد أبو حبيب  على أهمية الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وذلك بتنفيذ الاجراءات الإحترازية والوقائية والتى توصي بها وزارة الصحة لمواجهة هذا الفيروس ،  وذلك بأرتداء الكمامات داخل المديرية  والإدارات الفرعية التابعة لها

 

وأوصى وكيل وزارة الاوقاف بالإهتمام بالنظافة الشخصية و الحذرمن الاختلاط وتجنب الزحام   ، وتنفيذ

 تعليمات وزارة الاوقاف بالنسبة لقواعد وشوط فتح المساجد للصلاة   أعتبارا من غدا السبت  بعد فتح المساجد .

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف الإسكندرية: لم نرصد مخالفات في اليوم الأول من رمضان

أوقاف القليوبية توضح شروط إذاعة قرآن المغرب والفجر في المساجد

أوقاف القليوبية: 1690 مسجدا حصلوا على تصريح بث القرآن قبل الأذان

3 إجراءات مشددة.. كيف استعدت "أوقاف الإسكندرية" لعودة العمل الإداري الأحد ؟

"أوقاف الإسكندرية": لم نرصد مخالفات بالمساجد اليوم الجمعة

أوقاف كفر الشيخ: حملة تعقيم شاملة استعدادا لفتح المساجد |صور

ترشيحاتنا

شاب يصلي ولا يغتسل من الجنابة.. دار الإفتاء توضح الحكم في ذلك.. فيديو

خلال شهر العسل.. انفجار بركان في وجه عروسين شوه جسدهما.. صور

بعد فتح المساجد.. دار الإفتاء تقدم مجموعة من النصائح الشرعية للتعايش مع كورونا

أندية تغرد خارج السرب فى أزمة الدوري .. خبراء يطالبون بتنفيذ قرار الدولة.. ونجم الزمالك: الأهلي المستفيد الوحيد

إصابات كورونا في الولايات المتحدة أعلى 80 مرة من الرقم المعلن عنه

الحكومة: لا توجد نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان عباد الشمس.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بإطلالة مبهجة

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها