وكيل وزارة أوقاف الفيوم يحذر: عدم السماح بتواجد أي موظف أو مواطن بالمديرية والإدارات بدون الكمامة

حذر فضيلة الدكتور
حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، من التراخى فى عدم أرتداء الكمامة ، وأنه لن يسمح
بتواجد أى موظف سواء لموظفى المديرية أو
الادارات التابعة لها ، وكذلك عدم دخول أى
مواطن الى المديرية أو الاداات التابعة لها ، أيضا الا مرتديا الكمامة .
وتضرع وكيل وزارة الاوقاف إلى المولى عز وجل أن يرفع هذه الغمة والوباء عن مصرنا الحبيبة .، ويحمى جيشها وشرطتها وشعبها من كل سوء.
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أكد أبو حبيب على
أهمية الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وذلك بتنفيذ الاجراءات الإحترازية والوقائية
والتى توصي بها وزارة الصحة لمواجهة هذا الفيروس ، وذلك بأرتداء الكمامات داخل المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها
وأوصى وكيل وزارة الاوقاف بالإهتمام بالنظافة الشخصية و الحذرمن الاختلاط وتجنب الزحام ، وتنفيذ
تعليمات وزارة الاوقاف بالنسبة لقواعد وشوط فتح المساجد للصلاة أعتبارا من غدا السبت بعد فتح
المساجد .