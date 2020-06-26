وكيل وزارة أوقاف الفيوم يحذر: عدم السماح بتواجد أي موظف أو مواطن بالمديرية والإدارات بدون الكمامة





حذر فضيلة الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ، من التراخى فى عدم أرتداء الكمامة ، وأنه لن يسمح بتواجد أى موظف سواء لموظفى المديرية أو الادارات التابعة لها ، وكذلك عدم دخول أى مواطن الى المديرية أو الاداات التابعة لها ، أيضا الا مرتديا الكمامة .

وتضرع وكيل وزارة الاوقاف إلى المولى عز وجل أن يرفع هذه الغمة والوباء عن مصرنا الحبيبة .، ويحمى جيشها وشرطتها وشعبها من كل سوء.

أقرأ أيضا : أوقاف الفيوم: لا مصلى للسيدات يوم السبت.. وصلاة الرجال بالكمامة

أكد أبو حبيب على أهمية الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وذلك بتنفيذ الاجراءات الإحترازية والوقائية والتى توصي بها وزارة الصحة لمواجهة هذا الفيروس ، وذلك بأرتداء الكمامات داخل المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها

وأوصى وكيل وزارة الاوقاف بالإهتمام بالنظافة الشخصية و الحذرمن الاختلاط وتجنب الزحام ، وتنفيذ

تعليمات وزارة الاوقاف بالنسبة لقواعد وشوط فتح المساجد للصلاة أعتبارا من غدا السبت بعد فتح المساجد .