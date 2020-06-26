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فن

القراءة تأخذك لعوالم ساحرة.. لقاء الخميسى تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:19 م
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لقاء الخميسى علي الصورة، قائلة:"القراءة تأخُذُك لعوالمٍ مختلفةٍ ساحرة .. تَمنحُكَ القُدرة على التحليق وتجاوز واقِعُكَ الزماني والمكاني.. تُثري نفْسُك وتُغني عقلُك وتُحلِق روحُك في سماءِها المُبهرة ".

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :
- ايه القمر ده
- ماشاء الله .
-رشحيلنا اسماء كتب .


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يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين
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