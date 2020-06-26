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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 40 طربة حشيش في الإسكندرية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:31 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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أ ش أ
 تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 40 طربة حشيش بغرض الاتجار.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عاطل (له معلومات جنائية مسجلة) بالاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، شرق المدينة.

وبعد التأكد من سلامة التحريات، وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بكمين أعد له، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 280 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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