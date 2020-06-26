بعد عودة الحياة لطبيعتها.. الأطفال والشباب الأقل عرضة لخطر كورونا

فيروس كورونا ، وبالمقارنة ، كان المعدل بين الذين

اعمارهم من 60 لـ 70 عامًا؛ حيث إنهم أكثر تعرض ثلاث مرات أكبر

بنسبة (69 في المائة).

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