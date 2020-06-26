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مرأة

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. الأطفال والشباب الأقل عرضة لخطر كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:30 م
الاطفال والشباب اقل
الاطفال والشباب اقل عرضة لفيروس كورونا
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آية التيجي
كشف بحث جديد أجري مؤخرا من قبل باحثون في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، أنه تقل احتمالية إصابة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك على خلاف الأشخاص الاكبر سنا، وتزيد اعمارهم عن 60 إلى 70 عامًا. 

وأكد الباحثون، أن 21 في المائة فقط من المصابين تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 عامًا يعانون من أعراض فيروس كورونا، وبالمقارنة ، كان المعدل بين الذين تتراوح اعمارهم من 60 لـ 70 عامًا؛ حيث إنهم أكثر تعرض ثلاث مرات أكبر الفيروس بنسبة (69 في المائة). 

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ومن المعروف أن كبار السن معرضون لخطر أعلى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والوفاة في المستشفيات إذا أصيبوا بالفيروس بسبب ضعف جهازهم المناعي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت الأرقام الرسمية، أن أكثر الأشخاص الأكبر من 60 عامًا يمثلون 91 في المائة من جميع وفيات فيروس كورونا المستجد Covid-19  حتى الآن، وعلى عكس الأطفال فهم أقل تأثرًا بالمرض.

وأكد الباحثون، إن نظام المناعة الخاص بالأطفال والشباب اقل من 20 عاما قد يكون اقل في التفاعل مع فيروس كورونا المستجد، وأكثر قدرة على التعامل مع الالتهابات الفيروسية لأنهم أصغر سنا.
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