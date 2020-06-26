الصحة تدعو للتأجيل.. أسباب خطورة الحمل في زمن كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي
وتزايد عدد الحالات المصابة به، دعا قطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة بضرورة تأجيل الحمل خلال الفترة الراهنة نظرًا لمضاعفات فيروس كورونا الذي قد يسبب تجلطات في الدم
مما قد يضر بصحة الجنين والأم.
العديد من الأسباب تدفع الزوجات إلى فكرة تأجيل الحمل في ظل تفشي فيروس كورونا نظرًا لما قد تتعرض له الحامل من مخاطر ، حيث تعاني النساء الحوامل
من نقص المناعة وبالتالي هن أكثر عرضة لمضاعفات التهابات الجهاز التنفسي مثل فيروس التاجي لذلك يوصي الخبراء ببذل قصارى جهدك لاتباع بعض الاحتياطات للوقاية من عدوى كورونا
.
كذلك ضعف مناعة المرأة الحامل قد يعرضها أكثر للإصابة بالفيروس ، وإذا أصيبت به فقد تواجه مشاكل عديدة هي و الجنين بسبب نقص المناعة .
ومن مخاطر الحمل في زمن الكورونا، أن دراسة علمية مسبقة أكدت أن فيروس كورونا ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين ويصيبه مما يعرض الأثنين للخطر خاصة إذا كانت الحالة الصحية للأم غير جيدة .
كذلك من المخاطر التي تتعرض لها الأم والجنين، قد تؤدي الحمى من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى تشوهات خلقية في الجنين قد تصل إلى وفاته.
كما كشفت دراسة أخرى أجريت بجامعة نورث وسترن في إلينوي، أن إصابة النساء الحوامل بـ فيروس كورونا المستجد يمكن ان يتسبب في قطع الإمدادات من الأم للطفل التي تمر عبر مشيمة المرأة الحامل.
كما وجدا الباحثون جلطات دموية في العضو الحيوي المسؤول عن توفير الأكسجين والمغذيات الجنين المشيمة عند إصابة الأم بفيروس كورونا المستجد، مما أعاق وصول التغذية إلى الجنين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.