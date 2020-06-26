الصحة تدعو للتأجيل.. أسباب خطورة الحمل في زمن كورونا

كذلك ضعف مناعة المرأة الحامل قد يعرضها أكثر للإصابة بالفيروس ، وإذا أصيبت به فقد تواجه مشاكل عديدة هي و الجنين بسبب نقص المناعة .





ومن مخاطر الحمل في زمن الكورونا، أن دراسة علمية مسبقة أكدت أن فيروس كورونا ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين ويصيبه مما يعرض الأثنين للخطر خاصة إذا كانت الحالة الصحية للأم غير جيدة .





كذلك من المخاطر التي تتعرض لها الأم والجنين، قد تؤدي الحمى من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى تشوهات خلقية في الجنين قد تصل إلى وفاته.





جامعة نورث وسترن في إلينوي ، أن إصابة النساء الحوامل بـ فيروس كورونا المستجد يمكن ان يتسبب في

قطع الإمدادات من الأم للطفل التي تمر عبر مشيمة المرأة الحامل كما كشفت دراسة أخرى أجريت ب



