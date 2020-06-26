AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الصحة تدعو للتأجيل.. أسباب خطورة الحمل في زمن كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:54 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي وتزايد عدد الحالات المصابة به، دعا قطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة بضرورة تأجيل الحمل خلال الفترة الراهنة نظرًا لمضاعفات فيروس كورونا الذي قد يسبب تجلطات في الدم مما قد يضر بصحة الجنين والأم. 

العديد من الأسباب تدفع الزوجات إلى فكرة تأجيل الحمل في ظل تفشي فيروس كورونا نظرًا لما قد تتعرض له الحامل من مخاطر ، حيث تعاني النساء الحوامل من نقص المناعة وبالتالي هن أكثر عرضة لمضاعفات التهابات الجهاز التنفسي مثل فيروس التاجي لذلك يوصي الخبراء ببذل قصارى جهدك لاتباع بعض الاحتياطات للوقاية من عدوى كورونا

كذلك ضعف مناعة المرأة الحامل قد يعرضها أكثر للإصابة بالفيروس ، وإذا أصيبت به فقد تواجه مشاكل عديدة هي و الجنين بسبب نقص المناعة . 

ومن مخاطر الحمل في زمن الكورونا، أن دراسة  علمية مسبقة أكدت  أن فيروس كورونا ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين ويصيبه مما يعرض الأثنين للخطر خاصة إذا كانت الحالة الصحية للأم غير جيدة . 

كذلك من المخاطر التي تتعرض لها الأم والجنين،  قد تؤدي الحمى من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى تشوهات خلقية في الجنين قد تصل إلى وفاته.

كما كشفت دراسة أخرى  أجريت بجامعة نورث وسترن في إلينوي، أن إصابة النساء الحوامل بـ فيروس كورونا المستجد يمكن ان يتسبب في قطع الإمدادات من الأم للطفل التي تمر عبر مشيمة المرأة الحامل.

كما وجدا الباحثون جلطات دموية في العضو الحيوي المسؤول عن توفير الأكسجين والمغذيات الجنين المشيمة عند إصابة الأم بفيروس كورونا المستجد، مما أعاق وصول التغذية إلى الجنين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل"  البريطانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشارة.. هل تنتقل عدوى كورونا من الأم إلى الجنين

في زمن الكورونا.. حالات تستدعي زيارة الحامل للطبيب فورا..فيديو

بسبب فيروس كورونا .. كيف تحمي الحامل نفسها من العدوى؟

لمواجهة كورونا .. كيف تحمى الحامل نفسها وترفع مناعتها.. فيديو

فيروس كورونا يصيب الحامل بمخاطر صحية .. أبرزها جلطات دموية

تعرف على مضاعفاته.. كيف ينتقل فيروس كورونا من الأم للجنين؟

ترشيحاتنا

سامي عبد العزيز: الحوار بيني وبين زوجتي أثر على شخصية أولادي

وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

أهلك بيستعروا منك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: بعتي وطنك والناس عارفة جرايمك

بسيطة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات زوجة أحمد السقا فى عيد ميلادها

إنقاذ بنك حكومى.. السيطرة على حريق داخل عقار بميدان العتبة

تونسية تتعرض للضرب في لبنان وسفارة بلادها تتدخل..ما القصة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة تدعو للتأجيل.. أسباب خطورة الحمل في زمن كورونا

اصطدام سيارة بالسور الخرساني أعلى محور صفط اللبن وتوقف حركة المرور.. صور

9 طرق لمنع العدوى.. كيف تحمي الحامل نفسها من كورونا؟