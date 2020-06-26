هتعمل ايه السبت ؟.. نجم الزمالك السابق: مش هنخرج غير للضرورة.. والحذر واجب

أكد اكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق انه سيلتزم بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، غدا السبت، رغم انتهاء حظر التجول بسبب فيروس كورونا بقرار حكومي.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن حزمة قرارات، خلال الاجتماع الأخير للتخفيف عن المواطن جاء من بينها فتح المقاهي والمطاعم حتى الساعة العاشرة مساء وانتهاء حظر التجوال بدءا من الغد .





وقال نجم الزمالك السابق فى تصريحات لصدى البلد:" هنخرج بس للضرورة والحذر واجب فى نفس الوقت من اجل التعايش مع ازمة فيروس كورونا لحين رفع الغمة عن العالم باكمله".





وأضاف نجم الزمالك انه سيتبع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لكون الفترة الحالية ذروة انتشار فيروس كورونا، مشددا على ان الخروج من منزله سيكون للضرورة فقط.



