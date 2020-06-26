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عبدالعزيز: الإعلام المصري يحتاج لإعادة تأهيل بما يتفق مع طبيعة المرحلة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
أكد الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن أن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد كشفت الكثير للإعلام المصري، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أحدثت نقطة تفاعلية ومصداقية بالنسبة للإعلام المصرى.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامى أيمن عدلى، عبر الفضائية المصرية الأولى، أن الإعلام المصرى يحتاج لإعادة تأهيل للكوادر الإعلامية بما يتفق مع طبيعة المرحلة.

وتابع أن الإعلام المصرى، بحاجة أيضًا لمركز بحوث محايد يتابع من كثب درجة فاعلية الإعلام مع المشاهد، لافتًا إلى أن الإعلانات الدعائية والشهرة ليست دليلًا كافيًا على تأثيره الفعلى على الجمهور.

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