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سيارات

فولكس فاجن تكشف عن قاتلة Passat cc.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت شركة فولكس فاجن عن نماذجها الجديدة من سيارات  التي يطبق عليها في بعض البلدان اسم " قاتلة Passat cc"".

كما أكدت Arteon الجديدة بعدة نماذج مزودة بهياكل سيدان وبهياكل " ستيشن " عائلية سصل طولها إلى 4 امتار و 86 سم تقريبا.

وحصلت هذه السيارة الجديدة على ممتصات صدمات امامية وخلفية مختلفة كليا وعجلات رياضية كبيرة وتغيير فيها تصميم فتحات العوادم وشكل الشبك الامامي لغطاء المبرد. 

كما تتميز هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية TSI بسعة لترين وعزم يتراوح ما بين 190 و280 حصانا، ومحركات ديزل بسعة لترين وعزم 150 و200 حصان، كما يمكن طلب هذه السيارات بنظامي دفع أمامي أو بنظامي دفع أمامي ورباعي، وستطلق نسخ منها مزودة بمحركات هجينة بعزم 218 حصانا.

وزودت المقصورة الداخلية بمنظومة صوت ممتازة تعتمد على مكبرات بالإضافة إلى انها حصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ5 ركاب ويمكن التحكم بحراراتها ووضعياتها كما تعادل سعة صندوق الامتعة الخلفي في نموذج سيدان من هذه السيارات 563 لتر بينما يبلغ 565 لتر في نموذج " ستيشن ".

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