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توك شو

قبل الفتح.. مستشار مكافحة العدوى تكشف 5 عوامل وشروط للوقاية من كورونا.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:09 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
كشفت الدكتورة كريمة الشامي استشاري التمريض بجامعة المنصورة ومستشار مكافحة العدوى، خمسة عوامل وشروط للوقاية من العدوى، في ظل تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، ومع إعادة فتح الدولة من جديد والتي أعلنت عنها الدولة.


وأضاف الشامي، في حوارها مع برنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "المصرية"، اليوم الجمعة، أن أول هذه العوامل والشروط، أولا لابد من الجلوس في مكان مفتوح، وتكون مساحته كبيرة، ويكون جيد التهوية.


وتابعت استشاري التمريض بجامعة المنصورة ومستشار مكافحة العدوى، أنه يجب الجلوس في مكان عدد الأفراد فيه قليلا، والجلوس في أي مكان وقتا قصيرا، وعدم الحديث كثيرا مع الناس، لافتة إلى أن هناك أهمية كبيرة لارتداء الكمامة والبعد الاجتماعي وعدم تلامس الأسطح.


وأكدت الشامي، أن غسيل الأيدي، من أبسط وأهم طرق والوقاية من العدوى، مشيرة إلى أنه على المواطنين الالتزام بهذه القواعد بشكل كبير للحفاظ على الصحة.

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