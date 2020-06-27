1110 طلبة يبدأون امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع في 78 لجنة

تنطلق اليوم، السبت الموافق 27 يونيو 2020، الامتحانات العملية لـطلاب دبلوم الصم وضعاف السمع، التي تتم تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم التابعة لقطاع التعليم العام.

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وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس عام امتحان دبلوم الصم وضعاف السمع بوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع يبلغ 1110 طلبة، موزعين في 78 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.









و بعد انتهاء الامتحانات العملية، من المقرر أن تنطلق الامتحانات النظرية يبدأ من 18 يوليو 2020، تستمر حتى 27 يوليو 2020.













وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان، تماما مثلما هو الحال في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020.







