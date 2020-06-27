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تعليم

جامعة حلوان تناشد طلاب الفرق النهائية بتسجيل بيانات التخرج "أونلاين"

السبت 27/يونيو/2020 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان  عن رابط الدخول لطلاب الفرق النهائية والذي يمكن من خلاله استكمال بيانات الطلاب للانتهاء من إجراءات تخرج طلاب الفرق النهائية أون لاين . 

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وأوضحت أن ذلك بديلا للطلب اليدوي الذي كان يقدمه الطلاب بشئون التعليم والطلاب وذلك لاستكمال البيانات دون الحضور للجامعة بسبب انتشار فيروس كورونا . 

وأشارت إلى أنه لاستكمال بيانات التخرج؛ يجب الدخول على الموقع و  تسجيل إسم المستخدم وكلمة المرور واستكمال كافة البيانات المرفقة بالنموذج من الاسم والفرقة والشعبة ورقم الجلوس والمحافظة وإرفاق صورة شخصية وشهادة الميلاد.

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ويمكن للطالب من خلال الدخول إلى الموقع عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam

ونوهت الجامعة إلى ضرورة انهاء الطلاب  هذا الطلب لدخول الامتحانات اول يوليو . 

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.
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