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اقتصاد

قطع المياه عن عدة مناطق بالغربية 5 ساعات.. اعرف السبب

السبت 27/يونيو/2020 - 05:05 ص
محطات مياه وصرف صحي
محطات مياه وصرف صحي
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، قطع وضعف المياه عن مناطق: (حى أول طنطا- الكفور القبلية)، اعتبارًا من الساعة 8 صباح اليوم السبت الموافق 27-6-2020 وحتى الساعة 1 من ظهر نفس اليوم لمدة تصل إلى 5 ساعات متواصلة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لقيامها بأعمال الصيانة بمحطة المياه المرشحة الملاحية بطنطا.

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وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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