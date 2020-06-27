قطع المياه عن عدة مناطق بالغربية 5 ساعات.. اعرف السبب





وأوضحت الشركة فى بيان لها ، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرا لقيامها بأعمال الصيانة بمحطة المياه المرشحة الملاحية بطنطا.





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وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.