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محافظات

حددها المحافظ.. قواعد إعادة فتح المقاهى والمطاعم فى الوادى الجديد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:46 م
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، القرار رقم 176 لسنة 2020، بشأن القواعد المنظمة لإعادة فتح وتشغيل المقاهي والكافيهات والمطاعم ومحلات الحلواني.

ونص القرار على التزام مدير المنشأة بالاشتراطات الخاصة باستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين الرواد، وحظر تقديم الشيشة ووضع ملصقات بمدخل المنشأة بالإجراءات الوقائية التي ينبغى عليهم اتباعها ووضع ملصقات على الأرضية لتنظيم وقوفهم داخل المنشأة.

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وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية تجاه العاملين بالمنشآت من قياس درجة الحرارة يومياََ وتوفير المعقمات وارتداء الكمامة طوال ساعات العمل، ووضع آلية للحجز المسبق لمنع التزاحم، وسحب الترخيص .

وأوضح المحافظ أنه سيتم  إغلاق المنشأة في حال المخالفة لأي من الشروط السابقة. كما نص القرار على استمرار غلق أماكن ألعاب الأطفال وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وأي نشاط يضم تجمعات.

يأتي ذلك فى ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص عودة الأنشطة  لطبيعتها تدريجيا.
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