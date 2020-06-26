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منوعات

اكتشاف مزهرية أثرية بـ٩ ملايين دولار في منزل مسنة.. تفاصيل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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احمد شريف

من المقرر بيع مزهرية صينية قديمة، ضاعت في القرن الثامن عشر مقابل 9 ملايين دولار في المزاد بعد اكتشافها موضوعة في خزانة امرأة مسنة.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم إعادة اكتشاف إناء هاري جارنر الشبكي ، الذي تم صنعه في القرن الثامن عشر،من قبل المستشار الفني في أمستردام يوهان بوش فان روزنتال.



 واكتشف المستشار الفني المزهرية الاثرية، حين تم استدعاؤه إلى منزل امرأة في الثمانينيات من عمرها ورثت قطعة أثرية ذات قيمة عالية من سلالة تشينج.



 كانت  المزهرية المغطاة بالغبار في حالة ممتازة، عندما تم اكتشافها في خزانة  بمنزل ريفي  امرأة مسنة  بعد ما يقرب من 60 عامًا من تخزينها.



ستعرض المزهرية  للبيع بالمزاد من قبل Sothebys في هونج كونج حيث من المتوقع أن تصل قيمتها ما بين 9 ملايين إلى 11.6 مليون دولار.

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