AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء: لن يتم تطبيق نسبة ال25% عند دخول الأندية.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 12:45 ص
نادر سعد، المتحدث
نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
Advertisements
اسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مغلقة حتى أشعار أخر، موضحا أن الشواطئ التي مسموح لها بالعمل اعتبارا من اليوم هي الشواطئ الخاصة بالفنادق التي تعمل في إطار الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى شواطئ القرى السياحية.

وأوضح "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن قرار إغلاق الشواطئ العامة والسماح للخاصة بالعمل لم يتخذ نتيجة لم يرتد على تلك الشواطئ، ولكن نتيجة للأعداد التي ستتواجد على الشواطئ العامة عند افتتاحها.

وفيما يخص شواطئ القرى السياحية، أكد على أن عدد المتواجدين في القرى حاليا محدود، ذلك بالإضافة إلى وجود لجان تفتيش ستقوم بإجراء التفتيش على تلك القرى للتأكد من مدى تطبيق التباعد بين المتواجدين.

وأضاف أن قرار ارتداء الكمامة مازال ساري، بالإضافة إلى استمرار فرض العقوبات الخاصة بعدم ارتداء الكمامة، وهي : الحبس وغرامة 4 ألاف جنية لمن لا يرتدي الكمامة في الأماكن المغلقة والمنشأت الحكومية والمواصلات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أضاف شرط ارتداء الكمامة عند الدخول للمساجد بداية من فجر اليوم.

وتابع: أن ارتداء الكمامة سيكون إلزامي اثناء الدخول إلى دور العبادة الأسلامي أو المسيحي، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أكد على عودة النشاط الرياضي وهو قرار دولة، مشيرا إلى أن عودة النشاط الرياضي تتضمن عودة المسابقات ومن ضمنهم مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل قائلا: ان بداية من اليوم ستقوم الأندية بفتح أبوابها للأعضاء ولا يوجد حد أقصي لدخول الأعضاء، موضحا ان قاعدة ال25% لن تطبق عند دخول النادي من أبوابة، بمعنى أنها ستطبق داخل الأماكن التابعة للأندية مثل المطاعم أو صالة إلعاب رياضية، مشددا على أن النادي في مساحتة الإجمالية لن يطبق عليه نسبة ال25%.

ولفت إلى أن عودة الحياة مع تطبيق الإجراءات الإحترازية أفضل من الغلق الكامل، وناشد الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية، معقبا : أن بالرغم من ارتفاع معدل الأصابات إلا ان المعدل ثابت على مدار 3 أسابيع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. شواطئ القصير خالية من المواطنين في شم النسيم..صور

الداخلية ترفع الحالة للقصوى استعدادا للعيد.. تطبيق مواعيد الحظر بكل حزم .. ودوريات أمنية تجوب الشوارع لمنع التجمعات

الحكومة: 10 فنادق مستثناة من الحظر.. والداخلية ستطبق الإجراءات بصرامة بالغة

تعليم القاهرة: ارتداء الكمامات إجباريا داخل المدارس من اليوم

شملت التوك توك.. متحدث الوزراء يوضح حالات دفع غرامة الكمامة في وسائل النقل.. فيديو

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

ترشيحاتنا

الغرفة التجارية: اللى معاه فلوس يشترى دهب

مفاجأة سارة.. دواء لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويعالج فى 4 أيام فقط

صاحب مبادرة تغسيل موتى كورونا بالفيوم.. الفيروس يخترق جسده

مسؤول بالصحة العالمية يحذر من وفاة الملايين خلال الموجة الثانية من كورونا

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

رمت نفسها.. والد المتهم بإلقاء زوجته من الخامس: ابني بريء وعندنا شهود.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شميز مشجر.. ريم البارودى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

تتلبس بأكثر من طريقة.. إسراء مصطفى توضح قطع أزياء لا غنى عنها للفتيات

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد