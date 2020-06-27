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رياضة

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

السبت 27/يونيو/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
احتشد الآلاف من جماهير نادي ليفربول، مرة أخرى حول ملعب أنفيلد رود، معقل فريق الريدز، احتفالًا بتتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان نادي ليفربول قد توج رسميًا مساء يوم الخميس الماضي بلقب الدوري الإنجليزي، بعد خسارة أقرب ملاحقيه نادي مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وتجمع جماهير ليفربول مرة أخرى خارج ملعب أنفيلد رود منذ الساعات الماضية، للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاهلين إجراءات التباعد الإجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان جمهور ليفربول قد احتشدوا خارج الاستاد حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، للاحتفال بتتويج رفاق محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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