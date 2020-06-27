الفيروس يتحول للأضعف.. رئيس مركز الدراسات الدوائية: نعمل على 3 أدوية مضادة للفيروسات ..فيديو

قال علي عبدالله، رئيس مركز الدراسات الدوائية، إن هناك 3 أدوية مضادة للفيروسات منهم الهيدروكسي كلوروكين، و عقار الفافي برافير، ودواء الرمديسفير، الذي بدأ بالفعل تصنيعه في مصر.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن الأدوية التي تم العمل عليها وبها في معالجة أدوية أخرى يحدث لها استثناء من مراحل التجارب الأولى والثانية، وتدخل على المرحلة السريرية والتجريبية الثالثة.
وتابع : أن الهيدروكسي كلوروكين مازال متواجد في البروتوكول المصري، موضحا أن التطور الذي قد يحدث في الفيروس يمكن ان يكون للأضعف وليس للأقوى، وبالتالي لا يوجد مخاوف من هذا الأمر.
وأضاف ان المراكز البحثية العالمية تعمل على العديد من الأدوية سواء كانت مضادة للفيروسات أو معالجة الأثر الذي ينتج عن الفيروسات، لافتا إلى أن هناك بعد الأدوية الطبيعية التى بيتم العمل عليها وهي مكونه من أصل نباتي.
وشدد على مدى فاعلية بلازما الدم، موضحا أن مر لديها 22 تجربة علمية في مجال فيروس كورونا، وتعد الأولى عربيا وفي الشرق الأوسط.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن الأدوية التي تم العمل عليها وبها في معالجة أدوية أخرى يحدث لها استثناء من مراحل التجارب الأولى والثانية، وتدخل على المرحلة السريرية والتجريبية الثالثة.
وتابع : أن الهيدروكسي كلوروكين مازال متواجد في البروتوكول المصري، موضحا أن التطور الذي قد يحدث في الفيروس يمكن ان يكون للأضعف وليس للأقوى، وبالتالي لا يوجد مخاوف من هذا الأمر.
وأضاف ان المراكز البحثية العالمية تعمل على العديد من الأدوية سواء كانت مضادة للفيروسات أو معالجة الأثر الذي ينتج عن الفيروسات، لافتا إلى أن هناك بعد الأدوية الطبيعية التى بيتم العمل عليها وهي مكونه من أصل نباتي.
وشدد على مدى فاعلية بلازما الدم، موضحا أن مر لديها 22 تجربة علمية في مجال فيروس كورونا، وتعد الأولى عربيا وفي الشرق الأوسط.