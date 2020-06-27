لو مسافر بالقطار.. أربع خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

أعلنت السكك الحديدية عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق 27-6-2020، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.









أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.









ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي









متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة









أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة









ثالثًا: خط بنها / بور سعيد









متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة









رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة







