أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد

حرصت الفنانة نداء شرارة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة ومميزة لها.
ظهرت نداء شرارة فى الصورة بمجموعة مختلفة ومتنوعة من فساتين السهرة التى كشفت عن أناقتها وذوقها الرفيع فى اختيار الملابس، وقد اتسمت فساتينها بأنها جمعت بين الأناقة والاحتشام.
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كما تميزت فساتين نداء شرارة بأنها مصنوعة من الأقمشة الفخامة المطرزة والتى زادت من أناقتها، فتحرص على اختيار التصميمات المتناسقة مع قوامها.
وتقوم نداء شرارة باختيار لفات وألوان الطرح المتناسقة مع فساتينها، بالإضافة إلى ذلك تفضل اختيار صيحات المكياج الجذاب والذى يكشف عن جمالها.