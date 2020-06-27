أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد

ظهرت

نداء شرارة

فى الصورة بمجموعة مختلفة ومتنوعة من فساتين السهرة التى كشفت عن أناقتها وذوقها الرفيع فى اختيار الملابس، وقد اتسمت فساتينها بأنها جمعت بين الأناقة والاحتشام.