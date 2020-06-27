قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

يستعد الكثير من الأشخاص للخروج اليوم والذهاب إلى المطاعم والكافيهات والمقاهى وعودة العمل بهذه الأماكن، بعد غلق استمر ما يقرب من 100 يوم بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا فى البلاد.





لذا قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى لا بد من اتباعها قبل الخروج من المنزل وعند الذهاب إلى المطاعم:







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-ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل

-الابتعاد عن الأماكن المغلقة والمزدحمة

-عدم مشاركة الآخرين أدوات الطعام والشراب

-غسل اليد قبل وبعد الأكل بالماء والصابون

-عند خلع الكمامة تعقم يديك

-تعقيم اليد عند الدخول والخروج من المطعم

- تجنب لمس الأبواب والمقاعد قدر الإمكان خلال تواجدك بالمطعم

- احرص على زيارة المطاعم التى تتبع الإجراءات الوقائية ضد نقل عدوى فيروس كورونا

- يفضل الجلوس فى الأماكن ‏open air